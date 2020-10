Dia de Finados será marcado por distanciamento nos cemitérios e restrições ao comércio informal

Sem a tradicional feira de itens para enfeitar os túmulos em frente aos cemitérios, com distanciamento de pelo menos 1,5m e mais uma série de regras. Assim ficará marcado o Dia de Finados, próxima segunda-feira (02) neste tempo de pandemia.

Em nota emitida aos gestores e à população em geral, a Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária (Suvisa) recomenda que, além dos cuidados já divulgados, como o uso de álcool em gel e máscaras, os visitantes evitem tocar olhos, boca e nariz durante o momento da visita e atentem também para o risco da utilização do álcool próximo às velas, o que pode ocasionar acidentes e queimaduras.

A Suvisa orienta ainda que se possa anteceder as visitas, para evitar grandes aglomerações e que, após a visita, ao voltar para casa, calçados sejam retirados e limpos antes de entrar e que as roupas sejam trocadas e limpas imediatamente. Objetos como chaves, celulares e carteiras devem ser higienizados com álcool 70%. Velas e flores não devem ser compartilhados e as visitas não devem ultrapassar 30 minutos.

Pessoas do grupo de risco ou que apresentem sintomas como febre, tosse, coriza, cansaço, congestão nasal, dor de garganta ou dificuldade em respirar, estão orientadas a não irem aos cemitérios. Prefeituras estão sendo orientadas a definir portas de entrada e saída e fixar placas informativas, evitando tumultos.