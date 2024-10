Dia das Crianças: Inmetro e IPEM/RN reforçam cuidados na compra de brinquedos

Com a proximidade do Dia das Crianças, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e o Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte (IPEM/RN) fazem um alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de seguir as recomendações de segurança ao comprar brinquedos. Entre os cuidados para garantir a proteção infantil estão: adquirir brinquedos somente no comércio formal, observar a faixa etária indicada e verificar a presença do selo de identificação da conformidade do Inmetro na embalagem do produto.

É fundamental optar por brinquedos que apresentem o selo de identificação da conformidade do Inmetro. Este selo deve estar claramente visível, seja impresso na embalagem, gravado ou afixado diretamente no produto, e deve conter a marca e o logotipo do organismo acreditado pelo Inmetro que realizou a certificação.