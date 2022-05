Dia D terá ações de combate ao Aedes aegypti

A Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) promove nessa sexta-feira, 27, o Dia D de Mobilização para o Combate às Arboviroses. As ações, que incluem blitz educativa para conscientizar a população, força-tarefa e mutirão de limpeza, ocorrerá em todas as cidades do Rio Grande do Norte.

Além disso, será realizada a busca ativa durante as visitas compartilhadas dos agentes de saúde, inspeção em prédios públicos e privados abandonados ou fechados e borrifação com UBV Portátil para eliminação dos focos de dengue. As ações serão promovidas em parceria com as secretarias municipais de saúde e vigilâncias dos 167 municípios do RN.

“Precisamos que toda a população esteja envolvida neste combate às arboviroses. Registramos um aumento em todo o território tanto no número de casos como em internações e precisamos olhar para nossos quintais, cuidar de nossos ambientes para que possamos atravessar esse momento com eficácia e segurança”, disse Kelly Lima, coordenadora de Vigilância em Saúde da SESAP.

O Dia D faz parte das ações de combate embasadas pelo decreto Nº 31.526, que declarou situação de emergência em todo o território do Estado do Rio Grande do Norte, desde o último dia 19 de maio em razão da epidemia de arboviroses, provocada por desastre natural biológico, Nível II – Desastre de Média Intensidade.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Sesap, os casos de dengue cresceram mais de 1.600%, em relação ao mesmo período do ano passado. Até o dia 14 de maio, o estado registrou 14.860 casos prováveis de dengue, 4.563 casos prováveis de chikungunya e 1.008 casos prováveis de infecção pelo zika vírus.

Em nota divulgada nessa quarta-feira, 25, a Secretaria de Estado de Saúde Pública orienta a ampla mobilização dos 167 municípios do Estado do Rio Grande do Norte, em ações de combate às Arboviroses, devido ao aumento de casos da doença e de internações.