Dia D convoca população a ser fiscal no combate à dengue

Por Agência Brasília* | Edição: Débora Cronemberger

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) intensificou as ações de combate ao Aedes aegypti na Estrutural com a realização do Dia D de Combate à Dengue, neste sábado (17). O evento contou com o engajamento da comunidade, que compareceu em peso. Nas próximas semanas serão montadas mais 11 tendas de atendimento e outros dez carros de fumacê estarão nas ruas de Brasília, totalizando 40 veículos.

Na Tenda da Dengue, montada no Centro de Juventude da Estrutural, a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, pediu para que a população fiscalize suas residências e auxiliem na conscientização de vizinhos para evitar criadouros do mosquito. “Conclamamos a população que olhe para suas residências, sejam fiscais de si próprios e do outro. Olhar se tem algum depósito, pneu, carcaça, lixo descartado em local indevido. Temos o número 199, precisamos ligar”, ressaltou.

No evento, a SES-DF disponibilizou vacinação para a população, com imunizantes do calendário de rotina. Também foram realizados testes rápidos para hepatites, sífilis e HIV, acompanhados de aconselhamento e distribuição de preservativos.

A gestora caracterizou como satisfatória a procura pelas vacinas da dengue aplicadas em crianças de 10 a 11 anos. Com o retorno das aulas, a procura deve se intensificar. “Peço a todos que completem o cartão de vacina, principalmente da covid, tomem os reforços. Temos 124 salas de vacina no DF. Procurem a sala de vacina mais próxima da residência e atualizem seu cartão. Vacina é saúde”, reforçou a secretária.

O morador da Estrutural, Ezequiel Lopes, 29 anos, compareceu ao evento após três dias com dores no corpo. “Fiz o teste rápido e deu positivo. Rapidamente me colocaram na hidratação. Estava muito fraco, o atendimento foi bem rápido”, avaliou. Durante duas horas, ele foi monitorado e recebeu hidratação em uma sala climatizada.

Mais de 40 profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF) estiveram presentes na Tenda da Dengue, em funcionamento das 7h às 19h, oferecendo atendimento a casos suspeitos da doença. Os pacientes tiveram acesso a hidratação intravenosa e testagem rápida. “Estamos superando esse momento porque temos trabalhadores comprometidos e utilizando dados técnicos e de vigilância epidemiológica. Essas construções são feitas dia após dia”, elogiou a secretária de Saúde.

*Com informações da SES-DF