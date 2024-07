Dez municípios do RN terão abastecimento suspenso nesta quinta-feira

A Caern realizará na próxima quinta-feira 11 uma parada programada no sistema de abastecimento dos municípios de Angicos, Fernando Pedrosa, Pedro Avelino, Lajes, Pedra Preta, Caiçara do Rio dos Ventos, Jardim de Angicos, Riachuelo, Cachoeira do Sapo e zona rural de Santana do Matos.

A parada será realizada para a retirada das contenções no canal do Pataxó, que está sendo executada pela Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh). O abastecimento ficará suspenso das 7h até o final da tarde do dia 11. Após a religação do sistema, o abastecimento deverá ser normalizado num prazo de até 72 horas.

Confira os dez municípios:

