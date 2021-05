Dez deputados estaduais assinam pedido de CPI contra a governadora Fátima Bezerra

Dez deputados estaduais assinaram nesta terça-feira (25) um pedido de abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) contra a governadora Fátima Bezerra por suposto uso irregular de verba pública durante o período de pandemia.

Assinaram o documento, que será protocolado oficialmente amanhã (27) os deputados Nelter Queiroz (MDB), Coronel Azevedo (PSC), Tomba Farias (PSDB), Kelps Lima (Solidariedade), Cristiane Dantas (Solidariedade), Gustavo Carvalho (PSDB), Subtenente Eliabe (Solidariedade), Getúlio Rêgo (DEM), Galeno Torquato (PSD) e José Dias (PSD).

Outras duas CPI’s tramitam na Assembleia Legislativa do Estado: a das Ambulâncias, que investiga contrato de R$ 8,5 milhões do Governo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP/RN), para contratação de seis ambulâncias de suporte ao Samu, para reforço do transporte de pacientes com a Covid-19.

Segundo o deputado Gustavo Carvalho (PSDB), autor do pedido desta CPI, chama a atenção, além do valor, que a empresa contratada, Servsaude EIRELI, não apresente condições técnicas para prestar um serviço tão importante e de alto custo financeiro.

A outra CPI investiga contrato do governo do Estado com o consórcio que administra o estádio Arena das Dunas, condições em que foi elaborado, atual execução, e possíveis prejuízos ao erário público. Ambas encontram-se paralisadas.