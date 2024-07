DEUS SABE O QUE FAZ – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

DEUS SABE O QUE FAZ

Hoje escrevo a você que está com os olhos cheios de lágrimas, tristeza e dores trazidas pela vida e não sabe o motivo de tanta provação. Talvez seu coração ansioso ainda não esteja entendendo a ação do Eterno em sua vida. Mas, não esqueça que o Eterno sabe o que faz, Ele está no futuro e está vendo tudo. Acalma-se! Ele sabe o que faz.

Essa é uma grande verdade, Deus sabe o que faz, pois ele sabe a forma, o jeito correto de quem vai fazer parte de sua vida ou quem ele vai tirar. Visto que, com sua onisciência, ele ouviu e viu planos que fizeram contra você. Então, não se assuste quando Deus mudar tudo ao seu redor, principalmente seu círculo de amizade.

Em nossa limitação, não sabemos o que está acontecendo. Não sabemos das conversas, dos rumores e das tragédias que tentam impor à nossa vida. Não sabemos o que fizeram às escondidas e tudo que maquinaram contra nós e nos fazem chorar e pensar em desistir. No entanto, Ele está colocando sua mão em sua defesa.

Não tenha medo! Na hora certa, ele vai interferir, e no seu tempo vai mostrar quando e onde sua mão vai agir. Não se apavore! Tudo está sob o seu domínio e controle. Então, não tenha pressa, se acalme, erga a cabeça e volte a caminhar na presença do Rei Eternal.

Mesmo que o momento seja de grande turbulência e de mar bravio, não esqueça que Deus está ao seu lado e sabe o que é melhor para você. De modo que, o único caminho é confiar e ficar em paz. Porquanto, quando Ele fecha a porta, é porque quer o melhor e está lhe dando livramento, no entanto, bem ali, Ele abre outra porta como benção. Só confie e fique em paz.

Quando o seu coração estiver ansioso, aflito, acredite no que vou lhe dizer: pois, porta que Ele abre é benção e porta que ele fecha é livramento. Não, não tenha pressa, ore e deixe o espírito Santo lhe trazer paz e segurança, mesmo que os dias sejam escuros e sem saída.

E se surgir feridas da ingratidão, não esqueça que Deus já viu o seu futuro – 9 Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade: que eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim;10 que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam; que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade; (Isaías 46:9-10).

Quem olha para você não é capaz de entender essa dor que você sente e nem você sabe explicar o seu sofrimento e sua tristeza, mesmo que nesse momento de grande angústia e de dificuldade, ninguém possa perceber ou estender a mão em ato de ajuda, todavia, o Eterno sabe tudo e tudo vê. Ele sabe o motivo de todas as angústias, desesperos e dores que você está enfrentando. Ele compreende a sua dor e deseja aliviar a sua carga.

Equivocadamente, alguns anunciam que o próprio Deus coloca grandes obstáculos no caminho, de forma que fica impossível ultrapassar. Verdade é que existe momento de provação e solidão, porém, nestes momentos, a sua doce presença acompanha e consola quem está sendo provado. E se em algum momento você perceber que a carga é muito pesada, não pare, caminhe mesmo que seja de forma lenta, respire fundo, renove suas forças na esperança e siga em frente. E logo você vai perceber que pode conduzir sua carga até o pronto de chegada. E ouvir, do seu coração, a voz baixinha dizendo… Vitorioso.

O eterno é cheio de bondade e misericórdia e não vai lhe desamparar em sua caminhada. As provações surgem para nos tornar melhores e mais humanos. Vem para crescermos e nos fazer sábios. Nada é por acaso ou coincidência, tudo está dentro de um plano eterno, valorize e vença.

Portanto, Deus conhece nossas opções e as usa para cumprir seus propósitos. Ele nos deixa escolher, mas nossas escolhas não conseguem frustrar seus planos. 11 O conselho do Senhor dura para sempre; os desígnios do seu coração, por todas as gerações. (Salmos 33:11). Ânimo e força!

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo

“Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam aqueles que me odeiam, e sejam envergonhados, por me haveres tu, Senhor, ajuntado e confortado”. (Salmos 86:17)