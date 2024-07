Detran-RN retoma serviços de habilitação após instabilidade no sistema de biometria

Atendimentos foram normalizados nesta segunda-feira (29).

Por g1 RN

29/07/2024 13h26 Atualizado há uma hora

Entrega de CNH no Detran RN — Foto: Divulgação/ARQUIVO

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran) retomou nesta segunda-feira (29) todos os serviços de habilitação e exames nas clínicas.

Os atendimentos estavam suspensos desde a última quinta (25) por causa de uma instabilidade no sistema geral de coleta biométrica.

De acordo com o Detran, as pessoas que não foram atendidas nesse período de inconsistência do sistema podem comparecer à unidade durante esta semana, apresentando o comprovante de agendamento. Também é possível agendar novo serviço pelo Portal do Detran.