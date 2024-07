Detran-RN comunica suspensão parcial nos atendimentos de CNH

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran) comunica que, em virtude de uma inconsistência no sistema geral de coleta Biométrica, os serviços de Habilitação estão temporariamente fora do ar. Tão logo o sistema seja restabelecido, o órgão informa sobre a retomada dos atendimentos.

O Detran/RN informa que a interrupção envolve os serviços de Renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), abertura de processos de Habilitação e exames teóricos e clínicos. Os exames práticos para obtenção da CNH estão mantidos, assim como os atendimentos para quem já havia realizado a abertura de processos em uma das unidades do Detran anteriormente.

Reforçamos ainda que os serviços relacionados a Veículos, como Vistoria, transferência veicular, Junta médica, recursos de Infrações, entre outros também seguem normalmente.

As equipes de Tecnologia da Informação estão trabalhando com foco total para resolver a questão o mais breve possível.

O Detran disponibiliza o Portal de Serviços: portal.detran.rn.gov.br, reunindo informações e serviços. Em caso solicitações, reclamações e denúncias, o cidadão pode contatar a Ouvidoria, através do e-mail [email protected], por meio de mensagens para o Whatsapp (84) 3232.1219 ou pelo Portal Fala.BR – falabr.cgu.gov.br.