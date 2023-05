Detran realiza nesta quarta-feira (24) leilão online com 72 lotes de veículos

Assessoria de Comunicação Detran/RN

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) vai fazer na próxima quarta-feira (24) um leilão online de veículos por meio do site www.lancecertoleiloes.com.br. O horário de início será a partir das 10h.

A Comissão de Leilão do Detran informa que o leilão incluirá 72 lotes de veículos e ciclomotores apreendidos e abandonados, os quais não foram reclamados pelos proprietários dentro do prazo de sessenta dias, e que estão nos pátios do Detran.

A hasta pública conta com 8 lotes de carros e motos para circulação; além de 64 lotes exclusivos às sucatas, que não podem voltar à circulação. As sucatas são leiloadas apenas para empresas de desmontagem credenciadas ao Detran para fazer o reaproveitamento das peças.

Os interessados em olhar os veículos podem se dirigir ao pátio do Detran somente nestas segunda-feira (22) e terça-feira (23), das 8h às 16h, localizado em São Gonçalo do Amarante, na Avenida Ruy Pereira Dos Santos, número 2565, no bairro Olho D’agua.

O edital pode ser consultado no site www.lancecertoleiloes.com.br. Para mais informações sobre o leilão, são disponibilizados os telefones (84) 99865-2897; (84) 3223-4146 e o e-mail [email protected]