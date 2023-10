Detran itinerante passa por 19 cidades do RN este mês

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) iniciou, nesta segunda-feira (9), o processo itinerante de avaliação teórica e prática de habilitação de condutores em cidades do interior do Estado. O primeiro município beneficiado com o calendário de aplicação dos testes foi Extremoz, na Grande Natal.

Seguindo o plano de ação deste mês, os examinadores do Detran vão para Extremoz (09/10), Goianinha e São José de Mipibu (10/10), Alto dos Rodrigues e João Câmara (11/10), Assú e Angicos (16/10), Caicó (17/10 e 18/10), Currais Novos (19/10), Apodi e Caraúbas (23/10), Patu e Umarizal (24/10), São Paulo do Potengi (25/10), Santa Cruz e Tangará (26/10), Alexandria e São Miguel (30/10), Pau dos Ferros (31/10 e 01/11).

O exame prático monitorado de direção veicular é a última etapa para tirar a CNH para quem está apto nos exames médico e psicológico, e que concluiu as aulas teóricas e práticas. Para ser aprovado no teste de volante, é preciso que o candidato não cometa falta eliminatória e que a soma dos pontos negativos seja menor que três.