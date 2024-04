Detran faz leilão de carros e motos com lotes a partir de R$ 300

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran) anunciou que vai realizar na próxima sexta-feira (19), a partir das 10h, um leilão online com 104 lotes de carros e motos com valores a partir de R$ 300.

De acordo com o órgão 74 de veículos são recuperáveis e outros 30 devem ser destinados exclusivamente para sucatas.

A visita para avaliação dos itens será permitida nas próximas quarta (17) e quinta-feira (18) no horário das 8h às 16h, no pátio do Detran na Av Ruy Pereira Dos Santos, Nº 2565, bairro Olho D’agua, em São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Natal.

A Comissão de Leilões do Detran explica que os lotes exclusivos às sucatas não podem voltar à circulação e somente são leiloadas para empresas de desmontagem credenciadas ao Detran. O leilão será julgado pelo critério de maior lance, desde que seu valor seja superior ao da avaliação.

No site de leilões responsável (aqui), é possível ter acesso às imagens dos carros, motocicletas e sucatas. Os interessados podem conferir marca, modelo e ano de fabricação dos veículos, bem como saber o valor inicial do lance de cada item.

A participação no leilão é aberta a pessoas físicas maiores de idade ou emancipadas e pessoas jurídicas. Os interessados devem se cadastrar no site de leilões com antecedência de, no mínimo, 72 horas da abertura do leilão.

Por g1 RN

15/04/2024 10h41 Atualizado há 5 horas

Veículos que vão a leilão estão no pátio do Detran em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal — Foto: Detran/Divulgação

Ainda segundo o Detran, quem arrematar algum item deverá se responsabilizar pelos custos de licenciamento, IPVA, Seguro DPVAT, placa e todos os procedimentos referentes à transferência de propriedade, incluído, se houver, mudança de município, referente ao exercício de 2022. No caso de sucata, o arrematante tem a obrigação de pagar somente a baixa da sucata e baixa de gravame.

“Os proprietários de veículos incluídos no edital de leilão que desejem fazer a regularização e retirada do podem acionar os seguintes contatos: via e-mail [email protected], ou pelos telefones (84) 99700-9539 (só ligação) e 99151-8390 (só WhatApp)”, informou o Detran.