Detran divulga calendário de maio para testes de direção em 33 cidades do RN; confira datas

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran-RN) inicia na próxima segunda-feira (6) o cronograma do mês de maio dos exames práticos de direção veicular nas cidades do interior do Estado.

Ao todo, os examinadores vão passar por 33 municípios ao longo deste mês para os testes para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (veja calendário abaixo).

📅 Veja o calendário:

6 de maio – Extremoz

7 de maio – Goianinha

8 de maio – Arez e Passa e Fica

9 de maio – São José de Mipibu

10 de maio – Areia Branca

13 de maio – São Paulo do Potengi

14 de maio – Guamaré e Alto do Rodrigues

15 de maio – Assú

16 de maio – Angicos, Lajes e Santana do Matos

17 de maio – Macau e João Câmara

20 de maio – Jaçanã e Santa Cruz

21 de maio – Florânia, Lagoa Nova e Cerro Corá

22 de maio – Jucurutu e Currais Novos

23 de maio – Acari e Parelhas

24 de maio – Jardim do Seridó e Caicó

25 de maio – Caicó

27 de maio – Patu, Caraúbas e Apodi

28 de maio – Alexandria e Pau dos Ferros

29 de maio – Pau dos Ferros e Umarizal