Desvio na BR-304 passa por propriedade privada; motoristas pagam uma taxa para atravessar

No município de Lajes, distante 134 km de Mossoró, o proprietário de uma área próxima à região interditada pela BR-304, realizou um desvio alternativo em sua propriedade para que motoristas não precisem optar pelas rotas alternativas anunciadas pelos órgãos oficiais.

No desvio realizado, permitem que carros pequenos, vans, picapes e motos possam atravessar. Caminhões não transitam na propriedade, que possui uma extensão de aproximadamente 2,7 km, de acordo com informações. O proprietário está cobrando um valor de até R$ 30 por cada veículo.

A obra oficial de desvio iniciou no dia 3 de abril e segue sem previsão precisa para conclusão. O trecho ficou afetado após uma ponte instalada sobre a rodovia desabar durante uma forte chuva no dia 31 de março. A rodovia corta o Rio Grande do Norte de Leste a Oeste e é a principal via de ligação entre Natal e Mossoró.

Rotas alternativas

A Secretaria de Segurança Pública do Estado (Sesed) divulgou as seguintes opções de rotas para quem trafega pelo local:

Oeste-Natal:

1ª rota: BR-304, acessa a RN-233 até chegar à BR-226, em Triunfo Potiguar, mantendo-se na BR-226 até Natal.

2ª rota: BR-110, passando por Upanema e Campo Grande para acessar a BR-226, chegando a Triunfo Potiguar e segue via Jucurutu, Currais Novos até Natal.

Assu/Vale do Açu-Natal: