Desorganizado, Fórum de Cultura frustra artistas e eleição do Conselho Municipal é adiada

Após mais de quatro horas, de forma virtual, foi encerrado de forma frustrante para os artistas o Primeiro (que não é primeiro, porque já houve outros) Fórum Municipal de Cultura, marcado para esta quarta-feira (21).

Iniciado às 9h com uma palestra sobre o mais do mesmo, apesar da importância da palestrante maranhense, professora Cláudia Matos, o Secretário Municipal de Cultura, Etevaldo Almeida iniciou o processo de discussão em torno da candidatura de artistas para composição do Conselho Municipal de Política Cultural, porém, pela desorganização, a votação acabou sendo cancelada, para frustração dos participantes e adiada para a manhã desta quinta-feira (22), às 10h.

Transmitido por um canal da plataforma Youtube, os artistas só puderam se manifestar por meio do chat. chegou-se a um número aproximado de 200 artistas, no pico de participação. Somente os candidatos à vaga puderam se manifestar por vídeo, com fala de três minutos.

Durante a abertura do processo de eleição um formulário foi elaborado na hora, com demora para ser postado e quando disponibilizado, constatou-se várias falhas de apresentação, como nomes errados, candidatos em categorias erradas e outras falhas.

Diante do impasse e sem possibilidade de seguimento, o secretário resolveu adiar a votação para amanhã, também na mesma formatação. Alguns artistas se posicionaram com descontentamento. O produtor cultural Mykaell Bandeira disse que: “Foi um tanto vergonhosa a condução, ou melhor, tentativa da Prefeitura de Mossoro de realizar o Fórum de Cultura. Ficou em muitos momentos nítido a falta de planejamento e a desorganização do evento. Não à toa nem uma votação simples conseguiram fazer para eleger o Conselho de Política Cultural. Uma tristeza!”

O ator Américo Oliveira, candidato a uma vaga de titular como representante das artes cênicas divulgou um vídeo denunciando a condução do fórum (confira abaixo). Tentamos contato com o secretário Etevaldo Almeida, mas não obtivemos retorno.