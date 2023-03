Desmatamento recorde em fevereiro? Entenda por que queda dos números pode demorar a aparecer

Conforme os dados do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), alertas de desmatamento foram verificados em 322 km² da Amazônia, número 62% superior ao recorde anterior, de 2022 (198 km²). Ao comentar os números, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima ressaltou que, neste período do ano, “há grande concentração de nuvens” na região, o que dificulta a visualização dos satélites ópticos que identificam a queda da cobertura florestal.

O período de chuvas na Amazônia ocorre de novembro a abril. Uma hipótese para explicar o elevado número de alertas de devastação em fevereiro é que, na realidade, a derrubada de árvores tenha ocorrido antes, em janeiro ou dezembro, porém só tenha sido possível identificá-la agora. O fato de o Deter ter verificado um índice muito mais baixo de alertas de desmatamento em janeiro, em 166 km², corrobora essa tese.

Calendário do desmatamento

Rômulo Batista, porta-voz do Greenpeace Brasil, salienta que, no balanço do ano comparado com o mesmo período de 2022, houve uma queda de 22%. Para ele, o desempenho do atual governo só poderá ser avaliado a partir do segundo semestre, uma vez que os índices anuais são medidos de agosto a julho.

“A taxa desse ano, a ser publicada por setembro ou outubro, ainda virá com dados do outro governo. Não existe uma bala de prata para fazer com que um desmatamento crescente como o dos últimos anos, ultrapassando 10 mil km² – algo que não era visto havia mais de uma década –, diminua de uma vez. Vai ser preciso tempo”, afirma. “O Ibama, o ICMBio e a Funai, que são os órgãos de fiscalização, estão desaparelhados. O número de funcionários está muito abaixo do que seria necessário.”

Batista lembra ainda que “a Amazônia de hoje não é mais a mesma que a de 10 anos atrás”, já que as redes de desmatadores, grileiros e madeireiros ilegais se profissionalizaram e expandiram as atividades pela floresta.

No segundo semestre de 2022, na expectativa da derrota de Bolsonaro nas eleições, a ocorrência de crimes ambientais nos biomas brasileiros disparou, num movimento que a mera troca de governo seria incapaz de conter, observa Ane Alencar, pesquisadora do Ipam (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia) e coordenadora da equipe MapBiomas Fogo.

“A gente espera que quando o governo estiver realmente todo estruturado, com os cargos preenchidos e o plano, desenvolvido, as ações governamentais fiquem mais publicizadas, para que a sociedade se sinta cada vez mais confiante que o crime não vai compensar na Amazônia”, aponta.

Presença no terreno

Até o momento, a única grande operação realizada pelo governo federal no terreno foi para socorrer o povo indígena yanomani em Roraima, em meados de janeiro. Como resultado da atuação, os registros de queimadas no Estado caíram 44% na comparação com o ano passado, aponta a pesquisadora.

“Eu acho que esse governo tem de tudo para debelar e reduzir esse desmatamento de uma forma contundente, mas isso não vai acontecer de uma hora para a outra”, reitera.

A Amazônia ocupa uma área continental, em que a fiscalização dos crimes ambientais sempre representou um desafio importante. No primeiro mandato de Lula, iniciado em 2003, os dados do desmatamento começaram a baixar apenas no segundo ano de gestão. É por isso que a reativação do PPCDAM (Plano de Prevenção Controle do Desmatamento da Amazônia) e do Fundo Amazônia, com R$ 5 bilhões em caixa, são apontados como duas medidas cruciais da atual gestão para controlar o desmatamento.

Rômulo Batista, do Greenpeace, frisa ainda que deve ser reforçado o combate ao financiamento tanto nacional, como internacional das ilegalidades cometidas nos biomas brasileiros. A Europa adotou uma regulamentação para impedir a importação de produtos oriundos do desmatamento, mas outros passos nesse sentido deveriam ser visados.

“A gente tem o Plano Safra que injeta bilhões de reais e bancos emprestam dinheiro sem sequer cobrar qualquer tipo de garantia ambiental de que o dinheiro não vai ser utilizado em atividades que desmatam. Temos até mesmo os grandes fundos de investimentos e fluxos financeiros internacionais financiando empresas que não têm nenhum tipo de compromisso de cuidar da sua cadeia produtiva no Brasil”, sinaliza.

Por RFI