Deslizamento de falésia destrói barraca na Praia do Madeiro, em Pipa

Parte de uma falésia caiu na madrugada desta terça-feira (4) e destruiu uma barraca na praia do Madeiro, na região de Pipa, no Litoral Sul potiguar. Ninguém ficou ferido.

Segundo a prefeitura de Tibau do Sul, equipes da administração local e da Defesa Civil foram enviadas ao local para isolar a área e realizar notificações preventivas em toda região.

“As fortes e constantes chuvas que o município vêm recebendo são o gatilho para quedas de blocos e deslizamentos”, informou a prefeitura. O volume das chuvas, no entanto, não foi informado.

Ainda segundo a prefeitura de Tibau do Sul, o município realiza rotineiramente publicações em redes sociais alertando sobre os perigos das encostas das falésias, riscos de quedas de blocos e deslizamentos.

Em 2020, parte de uma falésia desabou e matou uma família na praia de Pipa. Relatórios elaborados por pesquisadores já apontaram áreas com este tipo de risco no Litoral Sul do estado.

Outro tipo de acidente ocorrido na região é a queda de quadriciclos de cima das falésias. O último caso aconteceu em janeiro deste ano, quando uma turista morreu.