Desenvolvimento Econômico de Mossoró: Firma Alfredo Fernandes & Cia. por Geraldo Maia do Nascimento

Desenvolvimento Econômico de Mossoró: Firma Alfredo Fernandes & Cia.

A Firma Alfredo Fernandes, como era conhecida inicialmente, foi criada em 1920, com sede em Mossoró/RN, situada inicialmente à rua Cel. Gurgel, s/nº, Centro, mudando-se posteriormente, em 1º de agosto de 1924, para a Avenida Alberto Maranhão 1528, Centro. A principal atividade da empresa era beneficiamento e comercialização do algodão.

Os sócios fundadores da Firma foram: Alfredo Fernandes, Ezequias Fernandes de Souza e Antônio Cristalino Fernandes e Pedro Fernandes Ribeiro, todos agropecuaristas de grande porte na região Oeste e possuidores de salinas nas regiões de Mossoró e Areia Branca.

Em 23 de abril de 1964 a Alfredo Fernandes muda sua razão social para Companhia Alfredo Fernandes Indústria e Comércio. Além do algodão mocó, a Alfredo Fernandes também lidava com outros produtos em menor escala, como a produção de cera de carnaúba, sal, peles de criação e couro de boi. Mantinha escritório de compra em diversas cidades do Oeste potiguar, principalmente por conta da compra de algodão que era um dos sustentáculos da nossa economia. Sua sede em Mossoró, estava instalada em um amplo complexo, abrangendo uma área de aproximadamente 1.500 m2, onde funcionava o Escritório Central, com dois grandes salões com piso de madeira, além da usina de descaroçamento de algodão, oficina mecânica estruturada e equipada com tornos de diversos tamanhos e modelos, fundição, serralheria e soldagem, entre outros implementos, onde se fabricavam peças para motores a óleo diesel e para outros mecanismos em geral.

A Companhia Alfredo Fernandes Indústria e Comércio contribuiu, de forma inegável, para o progresso e o desenvolvimento de vários setores da zona Oeste do Estado do Rio Grande do Norte. Foi também, agente motivador da fixação dos agricultores em suas terras. A empresa, além de comprar a produção de algodão, ainda facilitava financiamentos que se destinavam a novas plantações, servindo assim para a manutenção da propriedade. Dessa forma, garantiu o título de campeã de compras e vendas de algodão no Estado.

Sobre Alfredo Fernandes, podemos dizer que era capitalista e industrial pauferrense, nascido aos 05 de abril de 1884 no sítio “Dois Irmãos”, do município de Pau dos Ferros deste Estado, sendo filho de Adolfo José Fernandes e Primitiva Tecla Fernandes.

Foi um criador de riquezas, na expressão de um de seus biógrafos, transferindo-se para Mossoró muito moço ainda, onde se empregou no comércio trabalhando inicialmente na firma Tertuliano Fernandes & Cia., e mais tarde por conta própria no ramo do algodão, quando fundou a firma Alfredo Fernandes & Cia. em 1924, juntamente com seus sócios Antônio Cristalino Fernandes e Ezequias Fernandes de Souza.

Um artigo de Mendes Campos, publicado na revista “Brasil Salineiros”, falando sobre Alfredo Fernandes, faz o seguinte registro: “Difícil será apontar, em Mossoró e nos demais municípios do Oeste Potiguar, qualquer iniciativa de caráter beneficente ou progressista onde não se encontre a influência de suas organizações.”

Faleceu no Rio de Janeiro a 24 de dezembro de 1948. Sua firma em 1957 foi transformada Cia. Alfredo Fernandes – Indústria e Comércio de Mossoró S.A.

pesquisador e escritor: Geraldo Maia do Nascimento