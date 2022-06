Desaparecimento de jornalista do Guardian e indigenista brasileiro na Amazônia tem repercussão internacional

Em uma longa matéria publicada nesta segunda-feira (6) sobre o caso, que está sendo investigado pela Polícia Federal, o Guardian afirma que Phillips é conhecido “por seu amor pela região amazônica” e viaja com frequência para áreas remotas da floresta, para relatar a crise do meio ambiente e ameaças às comunidades indígenas. Phillips já tinha feito uma expedição com Pereira na mesma região, em 2018.

O texto informa que o repórter estava viajando com o ex-funcionário do governo brasileiro “encarregado de proteger as tribos não contatadas do Brasil, que há muito tempo recebem ameaças de madeireiros e garimpeiros que procuram invadir terras indígenas”. “O temor pela segurança do jornalista e do especialista brasileiro aumenta”, escreve o diário britânico.

Dom Phillips, um colaborador de longa data do Guardian no Brasil, foi visto pela última vez durante o fim de semana no Vale do Javari — uma vasta região de rios e mata tropical no estado do Amazonas, perto da fronteira com o Peru. De acordo com o Guardian, Phillips trabalha atualmente em um livro sobre o meio ambiente com o apoio da Fundação Alicia Patterson.

Líderes indígenas da União das Organizações Indígenas do Vale do Javari (Unijava) alertaram a Polícia Federal sobre o desaparecimento dos dois homens nesta segunda-feira, depois de ficarem sem notícias desde a manhã de domingo.