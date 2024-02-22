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Deputados definem composição das

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Ezequiel Ferreira (PSDB), anunciou nesta quinta-feira (22), que foi definida a composição das Comissões Permanentes da Casa.

 

As Comissões são organismos instituídos pelo Poder Legislativo Estadual, compostos de número restrito de membros, encarregados de estudar e examinar as proposições legislativas e apresentar pareceres, além de cumprir outras atribuições indicadas na Constituição, Lei Orgânica ou Regimento Interno.

 

“Agradeço a todos os deputados que de forma democrática sentaram à mesa e chegaram a um denominador comum sobre as Comissões Permanentes desta Casa. Logo após a publicação, os membros das comissões já podem reunir-se e eleger, em eleição direta, os presidentes e vices de cada Comissão”, disse Ezequiel Ferreira.

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO (CCJR):

 

TITULARES:

HERMANO MORAIS

ISOLDA DANTAS

UBALDO FERNANDES

GALENO TORQUATO

ADJUTO DIAS

KLEBER RODRIGUES

GEORGE SOARES

 

SUPLENTES:

EUDIANE MACEDO

FRANCISCO DO PT

DR. BERNARDO

TEREZINHA MAIA

NEILTON DIÓGENES

DIVANEIDE BASÍLIO

DR. KERGINALDO

 

COMISSÃO DE FINANÇAS E FISCALIZAÇÃO (CFF):

 

TITULARES:

TOMBA FARIAS

FRANCISCO DO PT

JOSÉ DIAS

CORONEL AZEVEDO

LUIZ EDUARDO

NELTER QUEIROZ

NEILTON DIÓGENES

 

SUPLENTES:

DR. KERGINALDO

DIVANEIDE BASÍLIO

GALENO TORQUATO

CRISTIANE DANTAS

TAVEIRA JÚNIOR

DR. BERNARDO

KLEBER RODRIGUES

 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS, TRABALHO E SEGURANÇA PÚBLICA (CASPTSP):

 

TITULARES:

CRISTIANE DANTAS

ISOLDA DANTAS

GUSTAVO CARVALHO

TAVEIRA JÚNIOR

CORONEL AZEVEDO

 

SUPLENTES:

LUIZ EDUARDO

DIVANEIDE BASÍLIO

TOMBA FARIAS

IVANILSON OLIVEIRA

NELTER QUEIROZ

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, MEIO AMBIENTE E TURISMO (CECTDSMAT):

 

TITULARES:

FRANCISO DO PT

DIVANEIDE BASÍLIO

ADJUTO DIAS

EUDIANE MACEDO

LUIZ EDUARDO

 

SUPLENTES:

ISOLDA DANTAS

HERMANO MORAIS

TEREZINHA MAIA

GEORGE SOARES

CRISTIANE DANTAS

 

COMISSÃO DE SAÚDE (CS):

 

TITULARES:

GALENO TORQUATO

DR. BERNARDO

TEREZINHA MAIA

DR. KERGINALDO

CRISTIANE DANTAS

 

SUPLENTES:

GUSTAVO CARVALHO

KLEBER RODRIGUES

CORONEL AZEVEDO

IVANILSON OLIVEIRA

LUIZ EDUARDO

 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA (CDCDHC):

 

TITULARES:

DIVANEIDE BASÍLIO

TEREZINHA MAIA

UBALDO FERNANDES

 

SUPLENTES:

ISOLDA DANTAS

ADJUTO DIAS

HERMANO MORAIS

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