Deputado norte-rio-grandense afirma que MST é pior que “Comando Vermelho”

O deputado federal José Medeiros, eleito pelo estado do Mato Grosso, mas que nasceu em Caicó, no Rio Grande do Norte, comparou o Movimento Sem-Terra (MST) com a facção criminosa Comando Vermelho. A comparação, na qual o MST inclusive saia pior que o CV, foi feita durante a coletiva de imprensa da CPI do MST, realizada nesta quarta-feira (1º).

No vídeo acima, José Medeiros afirma que, socialmente, o MST é pior que o Comando Vermelho porque na facção criminosa você “só paga uma vez”. Já no MST, “o sujeito entra por necessidade e não consegue sair. É uma máfia da pior espécie”.

José Medeiros ainda afirmou que o MST não é só apoiado pelo PT, o partido do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. É, propriamente, um “tentáculo” do próprio PT.

Em coletiva de imprensa, o presidente da CPI, Tenente-Coronel Zucco (Republicanos-RS), e o relator Ricardo Salles (PL-SP), anunciaram as conclusões da CPI. A comissão vai entregar ao presidente da Câmara, Arthur Lira, uma lista de projetos de lei que considera relevantes para diminuir as invasões de terra no Brasil. A CPI também vai sugerir o lançamento da Frente Parlamentar Invasão Zero.

Portal 96FM