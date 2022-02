Deputado Ezequiel Ferreira deverá disputar o Governo do Estado

O mês de janeiro terminou com articulações políticas que se prolongarão com mais intensidade em fevereiro. A sucessão estadual passou a ser discutida com mais intensidade e as lideranças políticas de oposição à governadora Fátima Bezerra parecem dispostas a uma definição em relação a nomes que concorrerão ao pleito de 2022.

Até o momento, alguns políticos falavam de pretensões ao Senado, mas nenhum nome mais consistente admitia disputar o governo do estado, confrontando a governadora Fátima Bezerra, candidata à reeleição.

Com a proximidade das convenções, não existe mais tempo para simples especulações. Foi assim que, no último fim de semana, o tabuleiro político começou a ser armado e as peças colocadas em diferentes posições.

As principais conversas envolveram políticos de peso, incluindo dois ministros do governo federal, Rogério Marinho e Fábio Faria e até de um ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffolli, convidado do ministro das Comunicações para passar alguns dias em Natal. Também estiveram presentes o prefeito de Natal, Álvaro Dias, o deputado federal Benes Leocádio e, também, o deputado estadual Ezequiel Ferreira.

Há tempos que o nome do presidente da Assembleia vem sendo especulado para ser candidato ao Senado, na coligação da governadora Fátima Bezerra, candidata à reeleição. Por outro lado, a oposição enxerga em Ezequiel o nome capaz de unir a maior parte das oposições e receber o apoio tanto de eleitores que antipatizam com o PT como os que, por outro lado, rejeitam o voto no presidente Jair Bolsonaro.

As conversas foram iniciadas, mas ainda estão em fase inicial. Antes da escolha do candidato ao governo do estado, é preciso definir a situação dos ministros Rogério Marinho e Fábio Faria que pleiteiam o direito da candidatura ao Senado. O obstáculo não é intransponível e alguma propostas estão sendo estudadas pelos dois pretendentes. Tudo poderá estar resolvido até o dia 9 de fevereiro, quando o presidente Jair Bolsonaro voltar ao Rio Grande do Norte, para a programação oficial da “chegada das águas da transposição do rio São Francisco.”

Aos observadores da cena política, a partir de agora é importante ficar atento. Cada peça do tabuleiro poderá ser movimentada, sinalizando como será a montagem final de candidaturas que participarão das eleições de 2022. Pode-se dizer, sem medo de errar que, no momento, o nome do deputado Ezequiel Ferreira é o que soma maior preferência na oposição estadual. Durante esta semana, novos lances deverão apresentar novas informações sobre a sucessão deste ano.