Deputado estadual Vivaldo Costa assina ficha de filiação ao PV

O deputado Vivaldo Costa, assinou sua ficha de filiação ao PV, ao lado do presidente da sigla, o vereador por Natal Milklei Leite e do vice-presidente Maurício Gurgel, responsável pela articulação. O parlamentar deixa o PSD (Partido Social Democrático), após mudanças no diretório estadual e confirma sua pré-candidatura a deputado estadual pelo Partido Verde. A oficialização aconteceu em Natal, na tarde desta quarta-feira (30).

Vivaldo segue em busca do seu décimo mandato no legislativo estadual. O deputado, que está celebrando 50 anos de vida pública, chegará à disputa com suas bases fortalecidas e conta com o apoio de diversos prefeitos em cidades importantes, vice-prefeitos, presidentes de câmaras, vereadores, ex-prefeitos e lideranças em todas as regiões do Rio Grande do Norte. O parlamentar tem um trabalho sério na luta pelo bem comum e destinou recursos, das emendas impositivas, para diferentes municípios e regiões.

Diante da janela partidária parte dos deputados trocaram de partido. Respeitado no meio político, Vivaldo recebeu convite para ingressar no PSDB, PL, União Brasil e outras siglas, fazendo a opção do PV junto com os deputados George Soares, Eudiane Macedo e Hermano Moraes.

Em 2018, Vivaldo Costa obteve 32.638 votos sendo um dos mais votados da sua coligação. Este ano o parlamentar pretende ampliar a votação, já que segue com uma base firme e conta com novos apoios.

Com informações do Blog do Pássaro