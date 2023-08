Deputado estadual é expulso de restaurante em Lajes, no interior do RN, e alega ter sofrido “discriminação”

O deputado estadual Ivanilson Oliveira (União Brasil) foi expulso de um restaurante na noite desta terça-feira (1º) em Lajes, município da região Central do Estado.

O parlamentar contou à 98 FM que viajava de Mossoró para Natal pela BR-304 e decidiu parar no restaurante para jantar, mas foi impedido de permanecer no local porque estava acompanhado de um cão. O deputado gravou a situação, mas as imagens não serão exibidas pela 98 FM porque é possível identificar os funcionários.

A Churrascaria Guaíba, onde tudo aconteceu, fica às margens da BR-304. A 98 FM tentou contato com o estabelecimento, mas os contatos não foram atendidos. O local é tradicional ponto de parada para quem viaja pela região Central do Rio Grande do Natal.

Churrascaria Guaíba, em Lajes, tradicional ponto de parada para viajantes pela BR-304 – Foto: Reprodução

Ivanilson Oliveira narra que, assim que entrou no restaurante, foi ao banheiro. Logo depois, se dirigiu para o local das refeições, onde um assessor dele já estava se alimentando. Foi nesse momento que o deputado disse ter sido abordado por um segurança, que determinou que ele se retirasse porque o local não aceita a permanência de cães. O deputado estava com seu cachorro, um filhote de Spitz Alemão.

O deputado estadual, que costuma viajar pela BR-304 semanalmente, afirma que já frequentou o restaurante outras vezes e que já viu clientes no local acompanhado de cães. Ele disse ter sido a primeira vez que viu funcionários proibindo a entrada de animais. Inclusive, no momento da confusão, ele disse ter conversado com outro cliente que alegou que já foi ao restaurante com o seu cão.

Diante da situação, o parlamentar afirma que foi alvo de “discriminação”.

“Eu disse para o segurança: ‘você tinha que ter placa aqui dizendo que não pode. Toda vida eu paro aqui e não vi placa dizendo que não pode. Mostrei que não tinha placa. É muita falta de informação do estabelecimento. Não tem placa dizendo que é proibido. E a maneira que a pessoa abordou (incomodou). Ele falou me botando para fora”, conta o deputado.

Portal 98FM