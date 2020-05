Deputado Beto comemora aprovação de dois projetos importantes nesse período de pandemia

Foram aprovados na sessão desta quarta-feira, 20, em sessão remota na Câmara de Deputados, Projetos de Lei que beneficiam a população.

Um deles, o PL 1888/20 obriga a União a destinar até R$ 160 milhões às Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), no exercício de 2020, em razão do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

O outro, PL 2048/20 suspende a convocação de pessoas para realização de perícias do INSS durante a pandemia, em relação aos segurados com auxílio-doença ou aposentadoria por incapacidade permanente e aos pensionistas inválidos que tenham fibromialgia, doenças crônicas progressivas degenerativas ou doenças que reduzam a imunidade, na forma do Regulamento, sem prejuízo da manutenção dos benefícios.

“O nosso trabalho não para e tudo que for para beneficiar a população, especialmente nesse período difícil que vivemos, nós votaremos a favor, pois entendemos a dor que milhares de famílias estão passando pelo país”, diz.

As matérias irão para avaliação do Senado Federal.

Assessoria de Comunicação

Joyce Moura