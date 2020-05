Deputada Eudiane solicita carros fumacê para combate à dengue e outras arboviroses

De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesap), relativo às semanas de 1 a 14, foram notificados 4.077 casos suspeitos de dengue e confirmados 728. A situação motivou a deputada Eudiane Macedo (Republicanos) a solicitar o uso do carro fumacê para os municípios com maior proliferação do mosquito Aedes aegypti, que também é o vetor de transmissão da zyka e da chikungunya.

“O carro fumacê é importante, por isso solicitamos à Secretaria de Saúde para atender as localidades com maior incidência de focos. Ao mesmo tempo, aproveitamos para pedir à população que faça a sua parte. Não deixe lixo acumulado no quintal e nem recipientes que possam acumular água, servindo de criadouro do mosquito”, alertou a deputada.

O boletim aponta uma incidência da dengue de 117,19 casos por 100 mil habitantes. Em 2019, no mesmo período foram notificados 4.076 casos, sendo confirmados 1.107, descartados 1.356 e incidência no período de 117,16 casos por 100 mil habitantes.