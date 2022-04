Deputada do PT diz que é contra Walter Alves ser o vice de Fátima

A deputada estadual Isolda Dantas (PT) afirmou, em entrevista ao Jornal da Tarde, da Rádio Rural de Mossoró, desta quarta-feira (13), que é contra o MDB ocupar o espaço de vice na chapa à reeleição da governadora Fátima Bezerra (PT).

Desde o jantar com o ex-presidente Lula (PT), na segunda-feira passada (11), que reuniu lideranças do PT e do MDB, em Brasília, o nome do deputado federal Walter Alves, presidente estadual do MDB, tem se fortalecido como vice de Fátima.

A aliança está praticamente selada.

Ainda assim, Isolda, que compõe a executiva estadual do PT, afirmou que é contrária a essa dobradinha PT e MDB na majoritária, apesar de, segunda ela, não ser contra a presença do MDB no palanque petista.

“Esse debate a gente vai fazer dentro do PT. Nós teremos um encontro de tática eleitoral, para definir isso, no dia 31 de maio, com 250 delegados. É lá que vou expressar minha posição dentro do processo. Eu sou contra a presença de Walter Alves na chapa”, disse.

“Não estou dizendo que o MDB não pode nos apoiar. Pode, mas num estágio menor [sem ser como vice]”, complementou.

Para Isolda, falta afinidade ideológica para uma composição PT e MDB para o governo.

