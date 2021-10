Depressão: é possível ter acesso a benefícios do INSS

Você está passando por um momento delicado e precisa se afastar do trabalho para fazer o tratamento da depressão… Então, como pedir os benefícios do INSS?

A depressão tem sido o motivo de vários trabalhadores se afastarem das suas atividades.

Você que está com depressão tem direito ao auxílio-doença do INSS e, em casos mais graves, pode pedir a aposentadoria por invalidez.

Para ter acesso aos benefícios, é necessária a realização da perícia no INSS.

Então, fique atento a seguir para garantir o seu direito!

Quais são os benefícios do INSS para quem tem depressão?

Você que infelizmente está com depressão, tem direito de se afastar do trabalho e pedir o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez do INSS.

No sentido mais técnico, a depressão é uma doença de espectro mental que causa incapacidade psíquica.

Infelizmente, a depressão apresenta números alarmantes e tem sido a causa de baixo rendimento no trabalho, muitas vezes gerando o afastamento.

E com o cenário caótico da pandemia, os índices de concessão de benefícios em razão da depressão só aumentaram.

Caso o quadro da depressão torne inviável o exercício da atividade de trabalho, o segurado poderá ser afastado.

Por isso, caso você esteja incapaz para o trabalho em razão da depressão, pode ter direito aos benefícios do INSS, como o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez.

Auxílio-doença

O auxílio-doença é um benefício liberado às pessoas que têm alguma doença física ou psíquica.

O auxílio é devido aos trabalhadores que ficaram incapacitados de forma temporária para o trabalho.

Então, esse benefício surge com a finalidade de suprir as necessidades básicas da vida do segurado do INSS que em razão da má condição de saúde, não pode trabalhar.

Assim, para a aprovação do auxílio-doença, você deve estar em dia com a Previdência Social e atender aos requisitos da qualidade de segurado.

Depois de agendar no telefone 135 ou no Meu INSS, você terá de passar pela perícia médica, para que seja constatada a incapacidade temporária.

Essa avaliação deverá comprovar que a incapacidade pode ser revertida em algum momento após o tratamento.

Se houver documentação médica que comprove que a sua incapacidade é permanente e irreversível, ou a sua saúde mental evolua para esta situação, você poderá pedir a conversão do seu auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Existem casos em que outros trabalhadores recebem o auxílio-doença por vários anos e não conseguem converter seu benefício em aposentadoria por invalidez…

Nessa situação, é necessário entrar com ação na Justiça.

Aposentadoria por invalidez

A aposentadoria por invalidez é outro benefício que você pode pedir se tiver algum impedimento mental.

Entretanto, precisa provar que a sua incapacidade para o trabalho é impossível de ser revertida.

Assim, é bastante provável que você consiga se aposentar por invalidez.

Para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez também é necessário passar pela perícia médica do INSS.

O médico perito que certificará de que a doença o tornou incapaz de maneira permanente, impedindo o retorno às atividades de trabalho.

Nesse caso, você que recebia o auxílio-doença terá o benefício convertido na aposentadoria que lhe é devida.

A depressão

Infelizmente, muitos dos transtornos mentais são causados pelo ambiente de trabalho.

Atualmente, o lugar de trabalho tem sido causa para problemas como o estresse, a ansiedade, os transtornos bipolares e a depressão.

Segundo a Previdência Social, a origem dessa condição de saúde, quando relacionada ao trabalho, tem alguns fatores em comum.

É possível que a cobrança de metas excessivas, assédio moral, incentivo exacerbado à competitividade entre trabalhadores ou jornadas exaustivas e ameaças constantes de demissão, por exemplo, podem levar aos problemas de saúde nos trabalhadores.

A depressão é considerada uma das doenças mais impactantes do século, com números cada vez mais assustadores!

Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, em 2 anos a depressão será a causa mais recorrente para o afastamento do trabalho.

Já a Organização das Nações Unidas diz que a doença atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo e 20% da população teve, tem ou terá algum problema relacionado à depressão pelo menos uma vez na vida.

Portanto, é conhecida como a doença do século XXI e possui causas e efeitos diversos.

Como identificar a depressão?

O DSM-V é um manual de diagnóstico de doenças mentais usados por grande parte dos médicos psiquiatras e psicólogos para identificar os principais sintomas dos transtornos mentais.

O manual DSM-V selecionou alguns sintomas que qualificam a depressão. Dentre eles, temos:

– Humor deprimido na maioria dos dias, por observação de terceiros;

– Acentuada diminuição do prazer, redução do interesse em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia, quase todos os dias;

– Perda ou ganho de peso acentuado sem estar em dieta; aumento ou diminuição do apetite;

– Insônia ou hipersônia quase todos os dias;

– Agitação ou retardo motor;

– Fadiga e perda de energia quase todos os dias;

– Sentimento de inutilidade, culpa excessiva ou inadequada;

– Capacidade diminuída de pensar ou, com frequência, de se concentrar;

– Pensamentos de morte recorrente, ideação suicida recorrente sem um plano específico e/ou tentativa de suicídio.

A identificação desses sintomas facilita a classificação da depressão, mas, como vimos, para se ter acesso ao benefício da Previdência Social, você deverá ser submetido à perícia médica do INSS.

Nos casos das doenças mentais, em especial a depressão, essa avaliação será mais complexa.

Para um laudo mais eficiente, o perito deverá observar outros fatores além dos sintomas que estão visíveis no paciente, como o histórico, o contexto social que o paciente está inserido e as condições de trabalho em que é submetido.

Atenção! Estar com depressão, mesmo na condição de segurado, não dá o direito imediato ao benefício do auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez.

Para conseguir qualquer um desses benefícios, você deverá passar pela perícia médica do INSS; assim, somente a avaliação e aprovação do perito, terá a liberação do benefício.

Como vimos, existem vários níveis da doença e eles deverão ser observados, porque você só receberá o benefício se for comprovada a incapacidade para trabalhar.

Estou com depressão e não consigo trabalhar. O que fazer?

Para garantir os benefícios do INSS, você deve estar em dia com a Previdência Social.

O primeiro passo é saber se você atende à qualidade de segurado. Veja as regras:

– Estiver contribuindo regularmente;

– Estiver recebendo um benefício pago pelo INSS;

– Estar há até 12 meses sem contribuir;

– Estar há até 2 anos sem contribuição, mas recebeu seguro desemprego no período;

– Estava preso(a) e está no máximo há 1 ano sem contribuir após ter sido solto(a);

– Tiver sido incorporado(a) às Forças Armadas e esteja há até 3 anos sem contribuir após a desvinculação;

– For segurado facultativo que está há até 6 meses sem contribuir.

Além disso, você deve ter contribuído pelo período mínimo de carência. Atualmente esse período é de 12 contribuições consecutivas.

Fique atento!

Na perícia médica do INSS, pode ser constatado que você tem uma “alienação mental’’. Esse diagnóstico dependerá do grau da sua depressão e do que for certificado na perícia.

Então, se você for diagnosticado com “alienação mental’’, será dispensado do período de carência do INSS, pois essa doença está entre aquelas que não exigem o prazo de carência.

Documentação para pedir os benefícios do INSS

Outro ponto que você deve ficar atento são os documentos necessários! O INSS exige:

– Documento de identificação oficial com foto, que permita o reconhecimento do requerente;

– Número do CPF;

– Carteira de trabalho, carnês de contribuição e outros documentos que comprovem pagamento ao INSS;

– Documentos médicos decorrentes de seu tratamento, como atestados, exames, relatórios e etc, para serem analisados no dia da perícia médica do INSS;

– Para o empregado: declaração carimbada e assinada pela empresa, informando a data do último dia trabalhado.

Atendendo aos requisitos e com a documentação correta, basta ligar no telefone 135 do INSS e agendar a sua perícia. Esse pedido também pode ser feito pelo site Meu INSS.

Documentação médica

Para garantir o benefício, você deve ficar atento à documentação médica, pois quanto mais completa for essa documentação, maior será a chance de se garantir o benefício.

Toda documentação e histórico do tratamento da doença, seja ela física ou mental, será muito importante no momento da perícia do INSS.

Se possível, solicite a presença do profissional que acompanha o tratamento desse segurado no dia da perícia.

Embora a perícia seja realizada apenas pelo médico do INSS, a presença de outros documentos pode ajudar no procedimento.

Nenhum benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez será aprovado sem a documentação médica correta. Por isso, fique atento!

Concluindo

O afastamento do trabalho em razão da depressão tem sido muito frequente, em especial, devido às más condições de trabalho e o modo de vida da sociedade contemporânea.

Por isso, você pode ter direito aos benefícios do INSS.

Em geral, a depressão é uma doença reversível, realizando o tratamento com médicos e psicólogos e, quando necessário, com a intervenção de medicamentos.

Contudo, a dificuldade de identificar o grau da depressão atrapalha a liberação dos benefícios pelos peritos do INSS.

Infelizmente, muitas pessoas não conseguem se aposentar por invalidez nos casos de depressão devido ao problema de certificar a incapacidade permanente.

Por isso, certifique-se de ter toda a documentação necessária no dia da perícia médica do INSS.

A depressão é de difícil avaliação e o perito deverá analisar vários fatores que na maioria das vezes não são visíveis.

Por Escobar Advogados

Fonte: escobaradvogados.com / https://www.direitonews.com.br/2021/10/depressao-descubra-como-pedir-beneficios-inss.html