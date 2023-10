Depois do indiciamento na Polícia Federal, General Girão critica Justiça por divulgar andamento do processo

O deputado federal General Girão criticou a Justiça por divulgar o andamento do processo judicial onde ele é acusado de incitar atos de violência. Após ter sido indiciado pela Polícia Federal, informação publicada hoje, General Girão disse que “pela terceira vez consecutiva, a justiça divulga os andamentos do processo para a imprensa antes mesmo de intimar oficialmente a parte envolvida, como deveria ser feito de acordo com a Lei brasileira”.

General Girão confirmou o depoimento prestado à Polícia Federal há menos de um mês. Foi após esse depoimento que ocorreu o indiciamento.

Entenda o caso

No dia 6 de julho de 2023, a Polícia Federal deu início a um inquérito policial contra o General Girão, após obter a autorização do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

O Delegado da Polícia Federal, Víctor Emmanuel Brito Menezes, afirmou que existem “elementos suficientes que apontam para a possibilidade de responsabilização do representado pelos crimes que lhe são imputados”.

A investigação da Polícia Federal se baseou na análise das publicações feitas pelo parlamentar nas redes sociais, assim como em um vídeo no qual o General Girão aparece em frente ao 16º Batalhão do Exército, localizado em Natal (RN). Nas ocasiões mencionadas, o deputado questionou a legitimidade dos resultados eleitorais e fez incitação à intervenção militar.