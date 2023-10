Depois de empate, Prefeitura de Mossoró divulga resultado final das eleições dos novos conselheiros tutelares

A Comissão Especial Eleitoral, constituída por integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA), publicou no Diário Oficial de Mossoró (DOM), da última quarta-feira (4), o resultado da eleição dos membros do Conselho Tutelar de Mossoró, realizada no dia 1º de outubro de 2023, após ser constatado um empate entre dois candidatos para ocupar a 5ª vaga de conselheiro.

Presidente da comissão especial eleitoral, Joana Amélia explica como foi o critério de desempate entre os candidatos da 33ª Zona Eleitoral.

“Após finalizar a apuração dos votos da 33ª Zona Eleitoral, foi constatado um empate entre dois candidatos para ocupar a 5ª vaga. A comissão especial eleitoral se reuniu nesta quarta-feira (4), desarquivou as folhas constando os gabaritos de cada candidato e seguindo o edital que diz que: em caso de empate, o candidato com a maior nota na prova de conhecimentos específicos ficaria com a vaga, a comissão constatou que o candidato “Ilton Nolasco” obteve a maior nota, ficando assim com a vaga de conselheiro tutelar, nas eleições unificadas 2023”, declarou.

CONFIRA O RESULTADO DA ELEIÇÃO:

Total geral de votos: 8.423

Total de votos da 33ª Zona: 3.260

Total de votos da 34ª Zona: 5.163

CANDIDATOS ELEITOS DA 33ª ZONA ELEITORAL

1º Luiz Carlos – 842 votos

2º Josiana Leão – 612 votos

3º Fátima Melo – 497 votos

4º Shirley Macielle – 405

5º Ilton Nolasco – 291

CANDIDATOS ELEITOS DA 34ª ZONA ELEITORAL

1º Jennifer Gemayma – 1.094 votos

2º Rodrigo Lopes – 830 votos

3º Lúcia Santos – 711 votos

4º Aryedmma Valéria – 565 votos

5º Fernando Martins – 454 votos