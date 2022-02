Depois da exposição, o que fazer?

O Supremo Tribunal Federal – STF votou por arquivar uma investigação contra os senadores Renan Calheiros (MDB-AL) e Jader Barbalho (MDB-PA). Eles eram acusados pelo MPF de recebimento de propina nas obras da hidrelétrica de Belo Monte.

O relator Edson Fachin, que foi seguido pela maioria dos ministros, disse que o Ministério Público Federal (MPF) não conseguiu levantar indícios suficientes de crime: “sobressai o vazio investigatório quanto aos supostos fatos delituosos”.

Há algumas semanas, Michel Temer, que chegou a ser preso por ordem do juiz Marcelo Bretas em uma ação coordenada pelo MPF, onde a imprensa foi levada junto para mostrar o carro do ex-presidente sendo interceptado no meio da trânsito, também foi inocentado pela Justiça Federal, que rejeitou a ação. Para o juiz da 12ª Vara Federal, Marcus Vinicius Reis Bastos, “a narrativa ministerial, sem suporte nos autos, não passa de mera conjectura.”