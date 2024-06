DEPOIMENTO: “SE TRUMP VENCER, CONHEÇA SEUS PLANOS”

Ney Lopes

Conheça alguns dos planos de Donald Trump, caso ele volte ao governo americano.

Será uma reformulação radical nos métodos da administração.

Ele está planejando uma expansão maciça da repressão

A seguir alguns desses planos, divulgados pelo comitê de Trump e aliados mais próximos.

Aumentar deportações em massa

O principal assessor de imigração de Trump, Stephen Miller, disse que um segundo governo Trump buscaria um aumento de dez vezes no volume de deportações – para mais de um milhão por ano.

Mais uma vez proibir a entrada nos Estados Unidos por pessoas de certas nações de maioria muçulmana

Ele planeja suspender o programa de refugiados do país e mais uma vez barrar visitantes de países de maioria muçulmanos, restabelecendo uma versão da proibição de viagens que o presidente Biden revogou em 2021.

Acabar com a “cidadania de nascimento”

Sua administração declararia que as crianças nascidas de pais indocumentados não tinham direito à cidadania e deixariam de emitir documentos como cartões da Previdência Social e passaportes para eles.

Dirigir uma investigação criminal sobre o Sr. Biden e sua família

Nomear um promotor especial “para ir atrás” de Biden e a sua família.

Jornalistas-alvo para acusação

Kash Patel, um confidente de Trump, ameaçou atacar jornalistas para serem processados se o Sr. Trump volta ao poder

Aumentar o poder presidencial

Tem objetivo amplo de aumentar a autoridade do presidente e sobre todas as partes do governo federal que atualmente operam independentemente da Casa Branca.

Presidente recusa decisão Congresso

Ele prometeu retornar a um sistema sob o qual o presidente tem o poder de se recusar a gastar dinheiro que o Congresso se apropriou para programas que o presidente não gosta.

Tira as proteções do emprego de dezenas de milhares de funcionários públicos de longa data

Uma ordem executiva, facilitando a demissão de funcionários de carreira, substituindo-os por legalistas indicados por Trump.

Nomear advogados que abençoariam sua agenda como legal

Nomear advogados que aceitem as suas teorias para assessorá-lo.

Implementar novas restrições comerciais à China para separar as duas maiores economias do mundo.

Ele disse que irá impedir todas as importações chinesas” de eletrônicos e outros bens essenciais, e imporá novas regras para impedir que as empresas norte-americanas sofram restrições de investimentos na China.

Retiro do envolvimento militar com a Europa

Ele vê a Otan, a aliança militar mais importante do país, não como um multiplicador de força com aliados, mas como um dreno de recursos americanos.

Ele disse que vai acabar.

Acabar a guerra Rússia-Ucrânia “em 24 horas”

Ele afirmou que acabaria com a guerra na Ucrânia em um dia. Ele não disse como, mas sugeriu que teria feito um acordo para evitar a guerra, deixando a Rússia simplesmente tomar terras ucranianas.

Declarar guerra aos cartéis de drogas no México

Ele lançou um plano para combater os cartéis de drogas mexicanos com força militar.

Usar tropas federais na fronteira

Embora seja geralmente ilegal usar os militares para a aplicação da lei doméstica, a Lei de Insurreição cria uma exceção.

A equipe de Trump iria invocá-lo para usar soldados como agentes de imigração. (NYT)

Hoje na história

Dia 15 de junho – Dia Mundial da Consciência do Abuso de Idosos.

Os indivíduos mais velhos geralmente enfrentam problemas de mobilidade, condições crônicas de saúde ou isolamento social.

Esses fatores podem dificultar sua capacidade de acessar ajuda, evacuar com segurança ou receber cuidados médicos e serviços de apoio oportunos.

Os governos devem ter o compromisso de salvaguardar os direitos e a dignidade das pessoas idosas, garantindo que ninguém seja deixado para trás, especialmente em tempos de crise