Denys: Vamos juntos construir uma OAB Mossoró mais forte, mais próxima e mais atuante

Candidato à Presidência da OAB/Mossoró, Dennys é advogado com ampla atuação na advocacia contenciosa e consultiva. Sua trajetória é marcada pelo compromisso com a valorização da classe e a defesa das prerrogativas. Já participou de comissão da OAB, projetos de capacitação e ações voltadas ao fortalecimento da advocacia. de acordo com o candidato, representa um projeto coletivo, com foco em uma gestão combativa, moderna e participativa.

1.O que o levou a ser candidato(a) à presidência da OAB Mossoró?

Minha decisão de ser candidato nasceu da necessidade de devolver à advocacia de Mossoró uma liderança que esteja presente no dia a dia da classe, enfrentando seus desafios com coragem e competência numa perspectiva estruturante. Quero liderar uma gestão que realmente dialogue com os advogados e as instituições e que resgate o protagonismo da nossa subseção, oferecendo suporte efetivo, principalmente aos que mais precisam: jovens advogados, advogadas e colegas das comarcas.

2.Fale um pouco sobre sua vice:

Minha vice, Janaína, é uma força transformadora na advocacia. Como advogada militante, ela esteve à frente de todas as ações sociais da OAB Mossoró, mostrando um compromisso genuíno com a sociedade e com a classe. Sua experiência e paixão pelas causas sociais fazem dela uma peça essencial para construirmos uma gestão humana, inclusiva e atuante.

3.A OAB tem um papel muito importante não apenas para a classe dos advogados, mas também para a sociedade. O que o(a) candidato(a) pretende fazer para aproximar a Ordem da sociedade?

Pretendemos intensificar as ações sociais da OAB, como mutirões de cidadania, consultorias jurídicas gratuitas e campanhas educativas. Além disso, queremos transformar a OAB em uma voz ativa nos debates sociais que afetam diretamente a população, como a luta pela justiça social, combate à violência e defesa dos direitos humanos. A liderança de Janaína nas ações sociais será essencial para fortalecer essa conexão.

4. Uma das maiores discussões entre os advogados é sobre a violação das prerrogativas. Poderia explicar o que são e quais são seus projetos para a defesa das prerrogativas dos advogados(as)?

As estratégias para lidar com a defesa das prerrogativas serão estruturais e pontuais. Prerrogativas são direitos que garantem que o advogado exerça sua profissão sem interferências ou abusos, e sua violação é um ataque direto ao Estado Democrático de Direito. Nosso compromisso é reforçar o atendimento 24 horas para denúncias, ampliar o acompanhamento jurídico imediato nos casos de violação e promover capacitações sobre prerrogativas, tanto para os advogados quanto para os órgãos do sistema de justiça. Para tanto, ciaremos núcleos especializados de defesa, procuradoria de defesa das prerrogativas, sala de estado maior, campanhas educativas permanentes de capacitação da Advocacia e de Instituições e autoridades públicas sobre o respeito às prerrogativas. Advogado respeitado é justiça garantida!

5. A OAB Mossoró conquistou a paridade entre homens e mulheres, mas sabemos que os desafios das mulheres ainda são maiores. Quais são suas propostas para que as advogadas se sintam acolhidas pela Ordem?

Vamos criar um canal exclusivo para ouvir e atender as demandas das advogadas, ampliando o suporte em casos de assédio e discriminação. Além disso, propomos a criação de um programa de mentoria para advogadas em início de carreira e ações que incentivem sua presença em posições de liderança. Nossa gestão será referência em acolhimento e valorização das mulheres na advocacia.

6. Todos os anos, centenas de jovens advogados ingressam no mercado de trabalho, muitos sem nenhuma experiência. O que o senhor ou a senhora pretende fazer para que esses jovens advogados se adaptem rapidamente ao mercado?

Vamos implementar o Programa de Apoio Ativo à Advocacia (PAA), que já detalhamos em nossas propostas, focado na capacitação prática, networking e inserção no mercado. Também propomos um programa de mentoria onde jovens advogados serão acompanhados por colegas experientes, além de parcerias que garantam acesso a ferramentas tecnológicas e espaços compartilhados de trabalho, viabilizados por meio do Balcão de Oportunidades.

7. Não podemos falar em jovens advogados sem mencionar os veteranos. Ao longo do tempo, as mudanças no mercado atingem especialmente aqueles com mais tempo de exercício, como a necessidade do uso da tecnologia. Quais propostas o(a) candidato(a) tem para que os advogados veteranos não se sintam excluídos do mercado?

Pretendemos oferecer oficinas práticas de atualização tecnológica, com foco no uso de sistemas judiciais e plataformas digitais. Além disso, vamos criar um núcleo de suporte técnico permanente, para que os advogados veteranos tenham assistência sempre que precisarem. Reconhecemos o valor da experiência e queremos garantir que esses profissionais se sintam integrados ao novo mercado.

8. Com relação às comarcas que fazem parte da subseção de Mossoró, quais projetos o(a) candidato(a) pretende realizar para promover uma maior aproximação?

Nosso compromisso é descentralizar as ações da OAB, levando capacitações, eventos e atendimento às comarcas. Também vamos criar um canal direto para que os advogados das comarcas possam registrar demandas específicas, com retorno rápido da subseção, além de criar ou reequipar as salas de atendimento da OAB nas referidas comarcas. Queremos que a advocacia de todas as regiões se sinta representada e ouvida.

9. Quais as principais propostas do candidato(a) em áreas que classifica como cruciais para a Ordem?

Nossas prioridades incluem:

• Fortalecimento da OAB Instituição, dentro da perspectiva de estruturante de Ordem

• Defesa intransigente das prerrogativas;

• Implementação do PAA para os jovens advogados;

• Inclusão digital para veteranos;

• Valorização da mulher advogada;

• Ampliação das ações sociais e do papel da OAB na sociedade;

• Modernização da gestão, com mais eficiência e transparência.

10. Ao final de sua gestão, qual legado o(a) candidato(a) deseja deixar na OAB Mossoró?

Quero deixar uma OAB que inspire confiança e orgulho, que tenha devolvido o protagonismo à advocacia e mostrado força diante dos desafios. Um legado de união, modernidade e eficiência, onde cada advogado de Mossoró e das comarcas se sinta representado e respeitado.

11. Por fim, qual mensagem o(a) candidato(a) deixa para os advogados que votarão no próximo presidente no dia 25 de novembro?

Dia 25 de novembro é o momento de decidir o futuro da nossa subseção. Peço o seu voto para uma gestão combativa, eficiente e comprometida com você. Vamos juntos construir uma OAB Mossoró mais forte, mais próxima e mais atuante. O futuro da advocacia está em nossas mãos!