Dengue ou covid? Saiba como identificar e tratar corretamente a doença

Por sua vez, entre os pacientes com covid, os problemas respiratórios podem chamar atenção. Entre os sintomas estão tosse seca e, em alguns casos, dificuldade para respirar. Algumas variantes também podem causar perda do olfato e/ou paladar, característica bem peculiar reportada pelos pacientes.

Apesar das diferenças, a infectologista Luciana Costa reconhece que pode haver dificuldade no diagnóstico médico, que deverá ser confirmado por meio de testes como sorologia, ou RT-PCR.

Precauções

Uma preocupação expressa por especialistas é que, em função da situação epidêmica da dengue, casos de covid-19 possam ser confundidos não sendo tratados de forma adequada já no primeiro momento. “É um fator de preocupação e precisamos garantir que todos estejam alertas na situação atual, isolando as pessoas com sintomas respiratórios para quebrar as cadeias de transmissão. Muitos casos de covid podem passar despercebidos”, aponta o sanitarista e professor da Universidade de Brasília (UnB), Jonas Brant.

Sobre as rotinas do sistema de saúde para o diagnóstico e o enfrentamento das duas doenças, o professor identifica algumas dificuldades. “De maneira geral, temos uma dificuldade na incorporação de rotinas no sistema de saúde. Hoje, por exemplo, se você entrar no site da secretaria de saúde do DF e buscar dados da vigilância em doenças respiratórias, o último boletim epidemiológico publicado é o de outubro”, aponta Brant, indicando que a falta de informação pode comprometer a tomada de decisão dos agentes públicos.

Outro sinal de alerta para gestores da saúde é a volta de dois sorotipos do vírus que estavam fora de circulação há muitos anos. “Sorotipos da doença que não circulavam há muito tempo fazem com que a população fique mais vulnerável a essas variantes. Isso também amplia o risco de casos graves”, aponta o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti.

Letalidade

“Ainda não chegamos ao pico dos casos, mas nós já ultrapassamos o pior pico da nossa história. Será, historicamente, o pior ano em casos de dengue. Mas, apesar disso, estamos conseguindo manter uma letalidade baixa na comparação com outros anos epidêmicos”, destaca Baccheretti.

Para o secretário, em Minas Gerais, o maior objetivo é reduzir as mortes pela doença. “Hoje, nosso maior problema é a dengue. Na região metropolitana de Belo Horizonte, (os casos) vêm crescendo muito rápido. Agora precisamos evitar as mortes. A dengue é considerada uma doença de óbito evitável, é nisso que a gente vem trabalhando. A letalidade hoje está baixa em relação ao número de doentes”, explica.

A redução de danos, provendo tratamento para evitar os óbitos, é a aposta do Ministério da Saúde. A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente Ethel Maciel explica que todas as medidas de controle do mosquito são fundamentais, mas defende a vacinação como fundamental. Ela explica que, além da atuação do Estado, a população tem um papel fundamental no combate ao mosquito.