Delegado do RN morre após bater carro contra poste em Goiânia

O delegado Donny Exodo Lima Cavalcante, de 38 anos, da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, morreu durante um acidente de trânsito em Goiânia (GO) no domingo 14. Segundo informações da Polícia Militar, ele bateu o carro em um poste. Durante um longo período, o delegado atuou no município de Luís Gomes, região do Alto Oeste potiguar.

O acidente aconteceu durante a madrugada, na Avenida Terezina, no bairro Jardim Goiás. Segundo a PM, por motivos ainda desconhecidos, o delegado perdeu o controle da direção e bateu em um poste.

A vítima já foi encontrada pela polícia sem sinais vitais. Segundo o Corpo de Bombeiros, militares fizeram manobras de reanimação por quase 30 minutos, antes de confirmar o óbito oficialmente.

O corpo da vítima foi deixado aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML) e o automóvel foi encaminhado até o pátio de leilões pelo guincho da PM.