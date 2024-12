Delegado diz que pastor é um dos envolvidos no assassinato de prefeito em João Dias

Em coletiva concedida na tarde desta sexta-feira 27, o delegado Alex Wagner, diretor da Divisão de Polícia do Oeste, confirmou que um pastor é suspeito de participação no crime que vitimou o prefeito de João Dias, Marcelo Oliveira, e seu pai, Sandi Alves de Oliveira no dia 27 de agosto de 2024.

“Foi preso hoje um pastor. Momentos antes do crime, ele disse onde estava o prefeito e disse para executarem o crime. Ele cogitou que o crime fosse executado dentro de um culto, onde o prefeito Marcelo visitava, porque era um momento que ele estava exposto e vulnerável. Mas aí encontraram um outro menor momento, quando ele estava fazendo campanha política. Ele estava visitando a casa dos moradores da cidade de João Dias em campanha política. Encontraram esse momento de vulnerabilidade e aí as sete pessoas executaram o crime” explicou o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, o líder religioso tinha um relacionamento próximo com os outros mandantes do crime, entre eles a ex-prefeita Damária Jacome e a ex-vereadora Leidiane Jácome, que se encontram entre os foragidos.

Ao todo, foram cumpridos seis mandados de prisão e seis mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de João Dias, Patu e Marcelino Vieira. A ação contou com o trabalho de 40 policiais civis da Diretoria de Polícia Civil da Grande Natal (DPCIN) e da Divisão de Polícia do Oeste (DIVIPOE). Investigações anteriores relacionadas aos executores do crime resultaram na prisão de seis suspeitos.

O crime

O prefeito do município de João Dias, Francisco Damião de Oliveira, mais conhecido como Marcelo Oliveira, e o pai dele foram vítimas de um atentado na manhã da terça-feira 27 de agosto

A Polícia Civil confirmou que o prefeito foi atingido por disparos de arma de fogo e socorrido, mas não resistiu. O pai de Marcelo também morreu.