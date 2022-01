“Defesa do Brasil é um verdadeiro muro”, diz site francês sobre seleção nas Eliminatórias

Texto por RFI

O jornal L’Équipe e o site Eurosport destacam que Alisson só não foi expulso porque a revisão do VAR acabou anulando dois cartões vermelhos recebidos pelo goleiro brasileiro. Mesmo assim, os franceses continuam impressionados com a qualidade da defesa da seleção de Tite.

O Brasil só tomou 5 gols em 16 jogos no ano passado, recorda o site Eurosport. “A defesa brasileira é um verdadeiro muro”, diz a reportagem. Além de contar com dois dos melhores goleiros do planeta – Ederson (Manchester City) e Alisson (Liverpool), o site esportivo se pergunta se o trio de zagueiros centrais formado por Thiago Silva, Marquinhos e Eder Militão não seria o melhor do próximo Mundial.

Aos 37 anos, Thiago Silva continua imponente e teve uma atuação deslumbrante no clássico do Chelsea contra o Tottenham (2-0), escreve o repórter do canal Eurosport. “O ex-jogador do PSG continua sendo um dos mais completos zagueiros do planeta, preciso em sua movimentação e na recuperação de bolas”, destaca a reportagem.

Marquinhos aprendeu com Thiago Silva e se tornou indispensável, ganhando uma nova dimensão desde que o ex-companheiro deixou o PSG. “Sob o comando do ex-técnico do PSG Thomas Tuchel, Marquinhos desenvolveu um passe de qualidade, particularmente nas jogadas de longa distância, o que consolidou ainda mais seu status como um dos melhores jogadores do mundo em sua posição”, exorta o texto.