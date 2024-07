Defesa de Wendel Lagartixa apresenta alegações finais; prazo para sentença é de 10 dias

A defesa do policial reformado Wendel Fagner Cortez, conhecido como Lagartixa, vai protocolar nesta segunda-feira (22) as alegações finais no processo que ele responde por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e fraude processual, na Bahia. Com isso, se iniciará nesta terça-feira (23) o prazo de dez dias para que o juiz do caso profira a sentença.

A acusação, representada pelo Ministério Público da Bahia, apresentou as alegações finais na semana passada. Já a defesa, que tem até esta segunda para protocolar sua parte, informou que já preparou a peça e que está apenas revisando antes da formalização no processo.

Wendel Lagartixa segue custodiado em uma unidade militar em Salvador/BA. Ele foi preso no dia 10 de maio deste ano, após uma abordagem de policiais rodoviários federais que encontrou uma arma irregular dentro do carro que o policial militar reformado viajava com familiares e um amigo. O advogado de defesa, João Antônio Dias, afirmou que confia na absolvição do réu.

A audiência de instrução do processo criminal ocorreu no último dia 11, no Fórum João Mangabeira, em Vitória da Conquista/BA, cidade onde a ocorrência foi registrada. Na sessão, a defesa de Lagartixa pediu a revogação da prisão preventiva, mas a soltura dele foi negada.

Na audiência, foram ouvidos os policiais rodoviários federais que participaram da abordagem ao carro onde estava o PM reformado, como testemunhas de acusação. As testemunhas de defesa foram as pessoas que estavam no carro com Lagartixa (Felipe Feliciano de Almeida [irmão], Raysandro dos Santos Cortez [sobrinho] e João Belarmino de Souza Filho [amigo]). Por último, o réu foi interrogado.