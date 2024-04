Defesa Civil inicia reparos em parede de açude que caiu no interior do RN

A Defesa Civil do município de Venha-Ver, distante 452 quilômetros a oeste da capital potiguar, informou que iniciou os reparos na parede e no sangrador do açude que rompeu após uma chuva intensa de 85 milímetros durante a noite de quinta-feira 11 e a madrugada de sexta-feira 12.

Segundo a Defesa Civil, estão sendo tomadas todas as providências necessárias para solucionar o problema. O local foi isolado por questão de segurança.

Não há previsão para a conclusão das obras.

Com informações de Ponta Negra News