Defesa Civil de Mossoró reforça orientações sobre descarte correto de lixo durante o período chuvoso

Com o início do período chuvoso, a Defesa Civil de Mossoró segue intensificando os trabalhos preventivos e reforçando a importância do descarte correto de lixo. Os cuidados procuram diminuir os transtornos que as chuvas podem causar e evitar alagamentos. Além disso, contribui para segurança das pessoas e para uma cidade cada vez mais limpa.

Cada cidadão desempenha um papel fundamental na conscientização e adoção de boas práticas. O descarte inadequado de lixo é um problema coletivo e pode implicar na obstrução de canais e bueiros, ocasionando dificuldade no escoamento da água e trazendo transtornos à população.

A correta disposição de resíduos ajuda a prevenir inundações, deslizamentos de terra e até mesmo a propagação de doenças, em especial nas regiões mais propensas da cidade e zona rural. A população é instruída a não jogar lixo, especialmente em canais, rios e bueiros. O descarte adequado e a coleta regular são práticas simples, que tem um impacto significativo na vida das pessoas.

A Defesa Civil orienta também para o cuidado com os materiais de vidro, cortantes e objetos pontiagudos, devendo ser descartados de forma segura, com o intuito de evitar acidentes no momento da coleta.

Ao seguir as recomendações, a população contribui também para a construção de um ambiente mais prudente, seguro e sustentável. Além disso, ajuda na promoção de uma cidade mais limpa e resistente às adversidades climáticas que possam ocorrer.

“Seguimos firmes nos trabalhos monitorando às áreas de risco e orientando a população para ter cuidado no descarte de lixo. Os materiais jogados inadequadamente podem causar obstrução na passagem das águas e, assim, provocar alagamento e dificuldade de escoamento no local. Precisamos fazer nossa parte”, alertou o coordenador da Defesa Civil, Jeová Fernandes.

A Defesa Civil de Mossoró conta com canal de atendimento 24h. Portanto, em caso de emergência, a população pode acionar as equipes através do telefone 199. A ligação é gratuita.