Defesa Civil alerta para mais chuvas e possibilidade de vendavais

Com as frequentes chuvas que vêm ocorrendo em Mossoró nos últimos dias, a Defesa Civil Municipal alerta para os cuidados que devem ser tomados pela população neste período. Em entrevista concedida pelo coordenador de Monitoramento, Alerta e Desastres da Defesa Civil Municipal, Weydson Mariano, à Rádio Rural, ele falou sobre os alertas de mais chuvas e da possibilidade de vendavais na cidade.

Weydson Mariano informou que o alerta é de fortes chuvas para os próximos dias, e que, na tarde desta quarta-feira, 23, recebeu um alerta de possíveis vendavais. O coordenador pede que, durante as chuvas, os motoristas evitem trafegar por pontos desconhecidos, procurem rotas alternativas e não encarem pontos de alagamento, sem saber se aquele local é seguro para o tráfego.

“As vezes, o motorista não sabe o que vai encontrar no local. Podem haver buracos e correntezas que coloquem em risco a integridade do veículo e, até mesmo, do condutor”, informou Weydson Mariano.

O coordenador da Defesa Civil Municipal informou ainda que o órgão vem realizando o monitoramento em áreas que são consideradas de risco, especialmente as ribeirinhas. O trabalho tem sido feito em regiões como: a ponte férrea, a Barragem de Baixo, regiões dos bairros Barrocas, Paredões e Alto da Conceição, que sempre são atingidas pelo Rio Mossoró quando há enchente.

Weydson Mariano informou que, apesar do nível do rio se encontrar em situação regular, é necessário realizar esse trabalho de conscientização o quanto antes, para que os moradores saibam como agir em casos de alagamentos. O coordenador da Defesa Civil informou ainda que, em casos de enchentes, deslizamentos e queda de árvores, a população pode acionar as equipes da Defesa Civil.

Atualmente, está sendo feito um trabalho em conjunto entre a Defesa Civil e a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, para que seja feita uma atuação preventiva nas localidades. “Se a população identificar bueiros entupidos, árvores muito altas que precisam ser podadas ou algum problema que possa gerar um risco maior, pode acionar a Secretaria, que ela estará realizando esse trabalho”, informou.