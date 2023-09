Defensoria Pública do RN prorroga editais para locação de prédios em Angicos e Ipanguaçu

A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte (DPE/RN) publicou no Diário Oficial do Estado deste sábado (16) nova prorrogação de prazo para propostas para locação de prédios destinados a receber os núcleos de atendimento da instituição nas cidades de Ipanguaçu e Angicos. Os interessados em participar do processo devem manifestar interesse até o dia 07 de OUTUBRO, como descrito nos editais por meio do e-mail [email protected].

Para participar, é necessário que o imóvel atenda alguns requisitos como, por exemplo, preferencialmente nas regiões centrais ou próximas aos prédios do Poder Judiciário Estadual e com fácil acesso à população, uma vez que o atendimento da instituição é voltado para pessoas financeiramente hipossuficientes ou que integram grupos sociais vulneráveis. O imóvel ainda deve atender todas as normas de acessibilidade e possuir área útil equivalente entre 100m2 a 300m2.

Confira abaixo os editais completos:

ANGICOS

IPANGUAÇU