Dedilho-te: Música da mossoroense Bia Gurgel lançada no Dia dos Namorados

Através de suas redes sociais a jovem artista mossoroense postou sua mais nova aposta, a música Dedilho-te, lançada especialmente no Dia dos Namorados por ser uma música que fala de amor.

A canção foi lançada em parceria com a Midas Music, do produtor musical Rick Bonadio, gigante no setor musical.

Bia Gurgel ganhou destaque nacional ao participar do The Voice Kids em 2021.

Desde criança teve a arte e a cultura inseridas na sua vida. Bisneta de Glorinha Oliveira, cantora do Rio Grande do Norte reconhecida nacionalmente, e de Deífilo Gurgel, poeta, escritor e folclorista referência no Estado, Bia foi embalada pela melodia. Sua mãe, Katharina Gurgel, é cantora e produtora cultural, seu pai, o engenheiro Fabrízio Almeida e sua irmã, Luiza Gurgel, artista e jornalista.

A canção Dedilho-te tem uma melodia suave , que casa perfeitamente com a voz da cantora que tem como referência a leveza com que canta e encanta.