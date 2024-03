Decoração maximalista voltando: entenda o conceito

Após um longo período envolto pelo minimalismo e pelo conceito de “menos é mais”, uma nova tendência começa a surgir – ou, melhor, a ressurgir. Com o estilo cíclico que a moda possui, agora uma das grandes tendências para 2024 são as decorações maximalistas.

A decoração maximalista é um estilo de decoração de interiores que chama a atenção e tem como premissa a abundância de objetos e detalhes. Seja com cores vibrantes, brilhos e estampas, quem adere a este estilo geralmente também é adepto à ousadia.

Se, por um lado, o minimalismo segue por um caminho demarcado pela simplicidade e pelos tons mais sóbrios, o maximalismo segue para uma direção completamente oposta. Ele é complexo e extremamente intenso, chamando a atenção de longe. E, embora muitos acreditem que não, não tem nada a ver com bagunça ou ambientes caóticos.

Mesmo sendo muito coloridas, as decorações maximalistas devem manter uma paleta de tons e cores que conversem entre si. É preciso tornar a combinação harmônica, mesmo que mais colorida, escolhendo cores que se complementam quando colocadas juntas.

As estampas também são uma boa aposta. Mas é preciso ter cautela: o uso excessivo pode tornar o ambiente confuso e visualmente poluído. Combiná-las com outros elementos no ambiente é a opção ideal.

O maximalismo sempre procura criar ambientes que sejam visualmente estimulantes. É ideal para quem tem personalidade forte, pois permite que estilos sejam muito demonstrados e até mesmo combinados.

O que parece ser uma tendência forte para 2024 é a valorização da criatividade no ambiente. A autenticidade e inovação tornam-se protagonistas do caminho que a decoração e o universo do design de interiores devem seguir daqui para frente.

Ao priorizar os detalhes nos elementos utilizados, é possível que a pessoa que opte por este estilo consiga incorporar objetos e itens que guardem consigo um certo valor sentimental, harmonizando-os com o restante do ambiente. Isso pode ser feito manualmente, bastando colocar a criatividade em jogo. Para isso, o uso de ferramentas como uma serra circular pode ser bastante interessante para facilitar o processo e deixar com mais personalidade ainda.

O conceito é brincar com o exagero. Quanto mais atenção chamar, mais alinhado estará à tendência do maximalismo. A ideia é sempre criar um contexto que se atrela muito à criatividade e, principalmente, que seja personalizado. Existem diversas formas de explorar isso, expressando a individualidade e os gostos do morador. No entanto, é importante equilibrar os excessos que possam surgir. A harmonização também deve ser levada bastante em consideração.

A liberdade permite misturar elementos e trazer bastante alegria e autenticidade. É um estilo capaz de se adaptar aos mais variados ambientes. Basicamente, é um movimento de contracultura que contorna justamente o “regulamento” que costuma aparecer no universo da decoração.