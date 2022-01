DECLARAÇÃO DA DEPUTADA ISOLDA DANTAS SOBRE “CUSPIR MDB” PROVOCA REAÇÕES

Para a maioria dos analistas políticos a deputada estadual Isolda Dantas foi extremamente infeliz ao declarar que, em relação aos entendimentos entre o PT e o MDB, ela podia até “engolir para “cuspir amanhã”. Com esse radicalismo, a deputada Isolda atingiu mais o ex-presidente Lula e a governadora Fátima Bezerra que o MDB propriamente dito.

A reação dos emedebistas não veio do seu presidente regional, deputado Walter Alves, nem do seu pai, ex-senador Garibaldi Alves. Coube ao ex-deputado Henrique Alves responder à agressão da deputada Isolda, com relação a uma possível aliança entre os dois partidos: “Respeito é bom, o MDB gosta, e merece”, disse. E publicou em suas redes sociais: “Devo, com a respeitosa liberdade, responder à infeliz declaração da deputada Isolda Dantas sobre um acordo do PT com o MDB por cargos na disputa eleitoral pela reeleição da governadora Fátima. O convencimento seria o apoio a Lula. A deputada Isolda declara: ‘engolir agora para cuspir depois’. Não participei de nenhuma conversa nessa direção. Tenho muito respeito pelo ex-presidente Lula e pela governadora. Eles sabem, me conhecem. Mas tratar assim o MDB? Respeito é bom, o MDB gosta, e merece! Até porque, também a honrada senadora Simone Tebet é pré-candidata à Presidência pelo MDB, com a liderança do amigo presidente Baleia Rossi. 51 anos de MDB. Minha vida e história me dão o dever e o direito de expor esse sentimento! MDB de verdade. Ontem, hoje e sempre.”

O que a deputada Isolda Dantas não esperava era uma resposta da governadora Fátima Bezerra, por intermédio do seu coordenador político e Chefe do Gabinete Civil, Raimundo Alves, que também considerou a declaração da deputada Isolda infeliz. “Politicamente, as pessoas têm o direito de se posicionarem contrário a essa ou aquela aliança dentro do partido. Agora, a declaração foi extremamente infeliz. Quem conhece a governadora Fátima Bezerra (PT) sabe que ela não faz aquela coligação chiclete, que mastiga, mastiga e joga fora, não. Não é essa a intenção. As conversas com o MDB são bastante produtivas. Eu mesmo tenho me reunido com o presidente estadual do MDB, deputado federal Walter Alves. E a nossa intenção é colocar essa roda para girar agora neste início de ano. Na verdade, isso começou com a vinda do presidente Lula no início de setembro de 2022 e vamos dar continuidade.”

Há poucos dias, em entrevista, a governadora Fátima Bezerra disse que Raimundo Alves era quem falava por ela, quando o assunto era sobre política. Para Raimundinho, como é chamado pelos companheiros, “ a liderança desse processo é da principal candidata [a governadora Fátima Bezerra. E a posição dela é totalmente contrária a esse tipo de declaração. As orientações dadas pelo ex-presidente Lula e pela presidente nacional do partido, Gleise Hoffmann, são que a prioridade no Estado é a reeleição de Fátima. Isso significa não só a reeleição de Fátima, significa a continuidade de um projeto que tem sido colocado em funcionamento nos últimos três anos. Então, esse é o projeto, dar continuidade a isso e esse tipo de declaração, evidentemente, dificulta.”

Depois do “puxão de orelha”, a deputada Isolda Dantas mergulhou e tem evitado falar com a imprensa. As negociações com o MDB vão continuar, pois a deputada não tem força política suficiente para interferir no processo e a governadora Fátima precisa de outros apoios para garantir sua reeleição ao governo do estado.