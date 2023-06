Decisão de primeira instância condena Rogério Marinho e decreta perda de mandato; senador pode recorrer

O Globo

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJ-RN) condenou o senador e ex-ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho (PL-RN) à perda do mandato por supostas nomeações de funcionários fantasmas na Câmara Municipal de Natal.

As indicações fantasmas, segundo o juiz Bruno Montenegro Ribeiro Dantas, da 6ª Vara da Fazenda Pública da Justiça do Rio Grande do Norte, foram feitas entre 2001 e 2003 e entre 2005 e 2007, quando Marinho ocupava uma cadeira de vereador na Câmara Municipal de Natal. O senador ainda pode recorrer da decisão.