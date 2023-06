De olho na ponta da classificação, Flamengo visita Bragantino

Agência Brasil

Tentando se aproximar da ponta da classificação do Campeonato Brasileiro, o Flamengo visita o Bragantino, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (22) no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. A Rádio Nacional transmite, ao vivo, o jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para alcançar seu objetivo, o Rubro-Negro tentará ampliar a uma sequência invicta de dez jogos sem derrotas: com sete vitórias e três empates. Porém, o time da Gávea tem um grande problema no comando de ataque, pois Gabriel Barbosa, que continua se recuperando de uma lesão no quadríceps esquerdo, só estará à disposição do técnico argentino Jorge Sampaoli na partida do próximo domingo (25) contra o Santos. Outro desfalque é o meia Matheus França, que se recupera de fortes dores no púbis.

Já o lateral-esquerdo Ayrton Lucas não fica sequer no banco de reservas, pois teve uma altíssima minutagem na Data Fifa atuando pela seleção brasileira. Outro que não joga é o volante Arturo Vidal, que disputou duas partidas inteiras pela seleção chilena. Bruno Henrique, que marcou no último minuto na vitória de 3 a 0 do Flamengo sobre o Grêmio, antes da parada para a Data Fifa, treinou bem durante a semana e pode ganhar vaga no time titular.

Já o Bragantino tentará aproveitar o fator casa para surpreender e bater o Flamengo. Com 14 pontos, o time de Bragança Paulista figura na parte de baixo da classificação no momento, mas procura uma vitória para ganhar confiança e ainda conseguir mais três pontos.

Em entrevista coletiva concedida nesta semana, o volante Matheus Fernandes afirmou que o Massa Bruta partirá com tudo para cima do rival: “Nosso time apresenta um modelo de jogo. Contra qualquer equipe jogaremos do mesmo jeito. É pressão o tempo todo para não deixar o adversário ficar confortável com a bola, para não criar jogadas. O treinamento do dia a dia e a nossa pressão constante é o que criará dificuldades na saída de bola deles e nos deixará mais próximo do gol”.