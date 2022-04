De Bardot para Macron

Domício Arruda

Aos 87 anos, Brigitte Bardot entra na batalha do segundo turno da eleição presidencial que será realizada em 24 de abril.

Na sua conta do Twitter, BB lembra o ponto mais vulnerável da administração do Presidente Emmanuel Macron, a onipresença da empresa de consultoria McKinsey no seu governo, compara-o a quem ameaçou pedir cidadania russa há 10 anos e lembra a estratégia de irritação dos franceses não vacinados.

Brigitte Bardot esmaga Emmanuel Macron em carta inflamada

Fonte: FranceSoir, em 12/04/2022

Ontem, Brigitte Bardot, figura de proa da defesa dos animais, publicou em sua conta no Twitter uma carta aberta contundente e muito crítica a Emmanuel Macron.

A ex-estrela do cinema francês, e uma das poucas a se opor publicamente à política de saúde do governo, está muito irritada com Emmanuel Macron.

Ela começa sua carta declarando que os franceses que votaram nele sofrem da “síndrome de Estocolmo” e, portanto, dependem de seu “carrasco”. Ela acrescenta que o presidente cessante não está totalmente interessado no destino dos franceses, mergulha a França em uma dívida “abismal” e distribui bilhões para silenciar possíveis revoltas em referência ao caso McKinsey.

Na segunda parte de sua carta, a ex-estrela de cinema questiona Emmanuel Macron sobre os acordos que teria feito com Willy Schraen, presidente da Federação Nacional de Caçadores.

BB continua sua carta inflamada comparando Emmanuel Macron com o presidente russo: “Você é o Putin da natureza e dos animais, um destruidor sanguinário, desprezível e desprezado”.

Finalmente, ela conclui sua diatribe com uma nota veemente, convidando os franceses a irritar o presidente em fim de mandato “cem vezes”.

