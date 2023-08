Datafolha: Flamengo tem maior índice de torcedores da história

Globo Esporte

O Datafolha publicou, nesta sexta-feira, uma pesquisa atualizada sobre as torcidas brasileiras. Realizada entre os dias 31 de julho e 7 de agosto deste ano, o levantamento mostra o Flamengo como clube brasileiro com mais torcedores em todo o território nacional – 21%. O maior índice dos 30 anos de pesquisa do instituto paulista. O Corinthians vem na sequência, com 15%.

Na região Sudeste, a maior torcida, segundo a pesquisa, é a do Timão, com 20%. Os rubro-negros somam 17% na região. A situação se inverte em função das regiões Norte e Nordeste, onde a torcida flamenguista leva larga vantagem (38% a 11% no Norte e 29% a 9% no Nordeste).

Na Região Sul, a maior torcida registrada é a do Grêmio, com 22% da preferência. O Tricolor é seguido pelo rival Internacional, com 14%. No Centro-Oeste, nova vantagem flamenguista, com 27%. O Corinthians aparece em segundo, com 17%.