Data para acordo de paz entre Charles e Harry é definida, diz fonte

Parece que finalmente o rei Charles e o príncipe Harry vão se encontrar na tentativa de aliviar as tensões entre a família real. Segundo o Daily Mail, uma fonte próxima disse à revista OK! que os funcionários estão fazendo planos para que a “conversa de paz” ​​ocorra em 17 de setembro, antes da viagem do monarca à França.

O príncipe Harry deve voltar para a Califórnia, nos Estados Unidos, passando por Londres no próximo mês, quando seus Jogos Invictus terminarem na Alemanha. O encontro, porém, não contaria com a presença de Meghan Markle.

Charles deve retornar a Londres, de Balmoral, em meados de setembro, o que coincide com o final da viagem de Harry aos Jogos Invictus. O soberano tem uma visita oficial remarcada à França em 20 de setembro, então tem alguns dias de sobra para se encontrar com seu filho. A equipe está tentando ajustar os detalhes”, revelou o informante.

A fonte acrescentou que o rei também ficou chateado com as alegações que o duque de Sussex fez em seu livro de memórias Spare — particularmente sobre a esposa, a rainha Camilla. “Se as negociações acontecerem, ele deixará bem claro que não haverá absolutamente nenhum negócio familiar privado discutido em público daqui para frente”, disse.

Por Cláudia Meireles

Metrópoles